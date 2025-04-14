Венгерский парламент принял поправку к Конституции о числе полов в стране

Парламент Венгрии принял поправку к Конституции республики о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом пишет ТАСС.

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На заседании, которое транслировалось по национальному телевидению в прямом эфире, в поддержку этого решения проголосовали 140 депутатов, против — 21, воздержавшихся не было, отметили журналисты.

«Венгрия защищает институт брака как добровольного союза между мужчиной и женщиной, а также семьи как основы существования нации. Основой семьи являются брак и отношения между родителями и детьми. Человек является либо мужчиной, либо женщиной. Отец — мужчина, мать — женщина», — говорится в обновленной статье.

Ранее в Венгрии в национальный парламент внесли законопроект, который запрещает проведение публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества*(запрещено в РФ).

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.