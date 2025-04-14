Еврокомиссия отправляет сотрудников в США с одноразовыми телефонами

Еврокомиссия выдает своим сотрудникам одноразовые телефоны перед отправкой в США. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации издания, перед отправкой в США сотрудники Еврокомиссии получают одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки. Причиной таких мер называют опасение перед возможным шпионажем со стороны Вашингтона.

«Комиссары и высокопоставленные чиновники, которые отправятся на весенние встречи МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, получили новые указания. <...> Чиновники заявили, что руководство для всех сотрудников, ездящих в США, включает в себя рекомендацию выключать телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы, чтобы защитить от слежки, если они остаются без присмотра», — сказано в материале.

Источник также уточняет, что подобные меры предпринимались и раньше, но тогда это касалось только тех сотрудников, которые уезжали на Украину или в Китай. При этом, при отправлении в США существует дополнительный риск — по закону американские пограничники могут изымать телефоны и компьютеры, а также проверять их содержимое.

Ранее в Еврокомиссии не смогли вспомнить, когда проводили последние контакты с Россией.