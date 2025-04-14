Каллас заявила о "последствиях" для тех, кто поедет в Москву на парад Победы

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что поездка представителей стран ЕС в Москву на парад Победы в Москве 9 мая не останется для них без последствий. Об этом пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое решение посетить российскую столицу 9 мая.

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», — отметила Каллас.

Дипломат подчеркнула, что ЕС требует от всех стран-кандидатов не участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве. Она добавила, что Брюссель «четко дал это понять».

Стало известно о планах Украины на 9 мая

Каллас уточнила, что призывает представителей всех стран ЕС «как можно больше ездить на Украину, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку».