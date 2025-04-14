Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ВС РФ оказались на территории Украины «не по ошибке».

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что удар по Сумам был нанесен по ошибке, пишет Ansa.

«Я не знаю, какой была природа [этого удара], но россияне решили вторгнуться на Украину, нарушая все нормы международного права, не по ошибке», — сказал Таяни.

По его словам, во время боевых действий «ошибки могут случаться», но они не допустимы. Таяни счел, что Россия якобы не хочет вести диалог о прекращении конфликта, поскольку продолжает боевые действия.

«Поэтому то, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны», – сказал глава МИД Италии.

Лавров рассказал о "сходке" ВСУ с западными коллегами в Сумах перед ударом ВС РФ

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины.