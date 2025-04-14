Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о зонах контроля и буферной территории на Украине вызвала негодование у читателей китайского издания NetEase.

На прошлой неделе Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта следует разделить на несколько зон контроля — по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США.

Чиновник пояснил, что контингенты Великобритании и Франции могли бы расположиться на западе Украины в качестве «силы перестраховки». Кроме того, между ними и ВС РФ могли бы быть силы ВСУ и буферная зона.

«Это всего лишь замаскированное вторжение НАТО, и план состоит в том, чтобы разжигать противоречия и изматывать Россию в будущем», — отметил один из комментаторов издания.

Пользователи подчеркнули, что Россия не согласится завершить конфликт таким образом, так как реализация идеи предполагает практически прямое вступление Украины в НАТО.

На фоне слишком большой военной и финансовой зависимости от США и Европы судьба Украины больше не находится в ее руках, констатировали читатели.