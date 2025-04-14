Баку обвинил европейскую страну в препятствовании миру с Ереваном

Для достижения мира между Баку и Ереваном Франции следует прекратить вмешательства. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в социальной сети X.

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«Для подписания мирного договора и обеспечения прочной стабильности необходимо решение основных вопросов, в частности конституционных территориальных претензий Армении, и прекращение дестабилизирующих иностранных вмешательств, в том числе со стороны Франции», — потребовал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД подчеркнул, что Франция поставляет Армении «смертоносное оружие». Он также уличил Париж в давней антиазербайджанской позиции.

Ранее МИД Азербайджана заявлял о незаинтересованности Франции в мире на Южном Кавказе. Баку также обвинял Париж в «искажении реалий».