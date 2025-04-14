В Эстонии подписали закон о лишении россиян и белорусов права голоса на выборах

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон о лишении россиян, белорусов и других лиц с двойным гражданством голоса на местных выборах.

© Lenta.ru

Об этом сообщает портал Postimees.

«Члены Рийгикогу (парламента Эстонии, — прим. «Ленты.ру»), безусловно, понимают, что, внося поправки в Конституцию, они приняли решение с очень серьезными последствиями. Я неоднократно подчеркивал, что, по моему мнению, возможны далеко идущие последствия», — заявил Карис.

Отмечается, что со следующих выборов права голоса на местных выборах лишатся также и лица без гражданства. В этом дискриминирующем статусе часто находятся люди, постоянно проживающие на территории республики после распада СССР, но не сдавшие экзамены для получения гражданства.

Ранее в Эстонии приняли закон о праве топить «подозрительные суда». Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.