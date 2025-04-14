Европейский союз готовит 17-й пакет санкций в отношении России из-за конфликта на Украине и планирует согласовать его в мае.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Ясно, что мы работаем над 17-м пакетом санкций, который включит теневой флот и другие элементы, чтобы внести в повестку Совета ЕС в мае", - сказала она.

На вопрос журналистов о том, включит ли новый пакет санкций запрет на поставки сжиженного природного газа из РФ, Каллас ответила: "Дискуссии идут сейчас, но вы знаете, что для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран. Но мое мнение заключается в том, что необходимо ввести как можно более мощный пакет санкций".

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Последний, 16-й по счету, пакет экономических и индивидуальных санкций против России был введен Евросоюзом 24 февраля 2025 года.