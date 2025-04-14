В Германии раскрыли позицию будущего канцлера по конфликту на Украине

Лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд».

Он отметил, что это подтверждают слова политика о намерении передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Эксперт предупредил, что такой шаг может привести к прямому столкновению Германии и России, поскольку для наведения ракет на цель понадобятся специалисты из бундесвера, о чем Мерц умолчал.

«При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. (…) Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», — сказал он.

По словам политолога, украинский конфликт приблизился к решающей фазе. Если стороны не заключат мирное соглашение, то президент США Дональд Трамп выйдет из игры, считает он.

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Ранее Мерц заявил, что Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что решение вопроса о передаче требует скоординированных действий.