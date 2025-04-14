Сийярто отреагировал на просьбы Киева

Венгрия выступает против введения санкций в отношении российской энергетики, рассказал на брифинге венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от ЕС ввести санкции против закупок энергоносителей в РФ и российской атомной энергетики.

«Есть намерение [в Евросоюзе] подготовить 17-й пакет санкций. Министр иностранных дел Украины требовал ввести санкции против закупки энергоносителей у России и ее атомной энергетики. К этому присоединился ряд европейских коллег», — отметил Сийярто.

Министр подчеркнул, что Будапешт, как и ранее, не поддержит подобные «сумасшедшие» предложения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Брюсселю. В частности, он пояснил, что Будапешт не желает видеть Украину в ЕС, требует запретить «неестественное воспитание детей» и защитить христианское наследие Европы.