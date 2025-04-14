В Прибалтике испугались непродления антироссийских санкций ЕС

В Прибалтике опасаются возможного непродления антироссийских санкций в отношении России и Белоруссии со стороны Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает «Delfi Литва» в своем Telegram-канале.

«Если санкции ЕС не будут продлены, будет сложно добиться того же эффекта с помощью национальных санкций», — заявил чиновник.

Он добавил, что решение о введении национальных санкций должно приниматься на региональном уровне. Палуцкас убежден, что без поддержки со стороны других прибалтийских стран, а также Польши и Финляндии, введение санкций в обход ЕС бессмысленно.

Ранее премьер Литвы уже высказывался об ужесточении санкций в отношении России и Белоруссии. Он посчитал это неприемлемым.

В ЕС отсутствует единство по вопросу принятия новых санкций. Так, в Германии сочли такой подход устаревшим, а в Венгрии отказались от поддержки нового пакета санкций.