США устали от Владимира Зеленского, и Киеву стоит изменить подход к переговорам.

Такое мнение высказал арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

«Америка устала от Зеленского, от морализаторства, от бесконечной «битвы за цивилизацию», - заявил парламентарий.

По словам Дубинского, Киеву стоит прекратить делать ставку на «шантаж и истерику», так как это путь в дипломатическую изоляцию.

«Настоящие союзники - не те, кто жмет руку в Брюсселе, а те, кто может остановить войну. И имя этого человека - Дональд Трамп», - уверен украинский политик.

В Раде захотели выяснить, кто распространяет «российскую пропаганду» Трампу

Ранее в программе 60 Minutes на телеканале CBS Владимир Зеленский заявил об «огромном влиянии информационной политики России на Америку», подчеркнув, что при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы». После выхода интервью украинского политика Трамп раскритиковал программу 60 Minutes и потребовал лишить канал лицензии.