Пока вы не уснули: призыв задушить экономику РФ и планы Украины на 9 мая

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Париж призвал ЕС "задушить экономику России"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейский союз (ЕС) ввести в отношении России новые, «самые тяжелые» санкции. Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

«Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия», — сказал министр.

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Стало известно о планах Украины на 9 мая

Правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве. Об этом пишет Politico.

По данным издания, глава МИД Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из ЕС, призвав их «продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

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Курс доллара рухнул

Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные мирового валютного рынка Forex. В последний раз такие показатели фиксировали 19 июня 2024 года. По состоянию на понедельник, 14 апреля, он составляет 80,40 рубля.

Эксперты прокомментировали ситуацию. В частности, по словам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, это, скорее, слабость доллара, нежели сила рубля. Как уточнил он, американская валюта падает на глобальном рынке.

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Зеленский выступил с новым выпадом в адрес Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес Соединенных Штатов, заявив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Российской Федерацией в ущерб украинской стороне.

По мнению Зеленского, в США отсутствует консолидированная позиция по вопросу поддержки Украины.

«Сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. И я не считаю, что Америка должна быть где-то посредине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими, нежели с Украиной», – поделился своей точкой зрения глава киевского режима, добавив, что считает это неправильным.

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В Грузии назвали одно препятствие к восстановлению отношений с Россией

Вопрос Абхазии и Южной Осетии мешает восстановлению отношений с Россией.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос - это оккупация грузинских территорий», — заявил парламентарий.

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В Канске мать зарубила топором троих детей

© ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Канске женщина зарубила топором своих троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Как утверждается, инцидент произошел в частном доме по улице Герцена.

Подчеркивается, что там обнаружили тела 4-летней девочки и двух мальчиков, одному из которых было всего 7 месяцев, другому — 9 лет.

«После зверского убийства 29-летняя мать пришла к своим родителям и призналась в содеянном. В семье есть еще один ребенок — 7-летний мальчик, который чудом избежал расправы, поскольку находился у бабушки и дедушки», — говорится в публикации.

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Мэром города в стране НАТО станет выходец из России

© Соцсети

Мэром Хельсинки (Финляндия) назначат депутата российского происхождения Даниэля Сазонова. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle.

В результате выборов в местные органы власти, которые прошли 13 апреля, большинство голосов получила Национальная коалиционная партия. Именно от этой партии выдвигался Сазонов. С 2017 года он активно вовлечен в жизнь Хельсинки.

Тогда мужчину избрали в городской совет. С 2021 года Сазонов является заместителем мэра по социальным вопросам и здравоохранению.

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Актрису Дроздову отправили под домашний арест

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении 26-летней актрисы Театра комедии имени Н. П. Акимова Александры Дроздовой. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, актера Театра имени Ленсовета Ильи Деля.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, по данным следствия, около четырех часов ночи 12 апреля в квартире дома 20 по Казанской улице в Петербурге Дроздова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанесла потерпевшему не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом, чем причинила ему тяжкий вред здоровью.

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На поле в Новой Москве нашли торчащий из земли корпус ракеты

В Новой Москве на поле у деревни Кривошеино нашли деталь ракеты. Об этом сообщила Baza в Telegram.

Как выяснило издание, часть снаряда обнаружил сотрудник научного центра, который занимается сельским хозяйством. Территорию, где нашли фрагмент, оцепили.

Пост сопровождается фотографиями, на которых видно торчащий из земли корпус ракеты без опознавательных знаков. При этом воронки и других следов вокруг детали нет.

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«Ротор» прокомментировал смерть 16-летнего футболиста

Волгоградская футбольная школа «Ротор» прокомментировала смерть 16-летнего воспитанника команды Максима Семенова. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Роторе» заявили, что футболист проходил углубленное медицинское обследование, отметив, что проблем со здоровьем у него не было. Они подчеркнули, что Семенов умер не на футбольном поле и не на тренировке.

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