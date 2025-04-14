Власти Италии игнорируют взгляды собственных граждан и вынуждены подчиняться общеевропейской цензуре в отношении России. Об этом заявили «Царьграду» президенты политических организаций Сantiere Laboratorio и Gioventù Controcorrente Витторио Джиольотти и Бруно Спатара.

По их словам, большинство простых итальянцев на самом деле хорошо относятся к России и к российскому лидеру Владимиру Путину, однако официальный Рим сейчас де-факто лишен возможности проводить суверенную внешнюю политику.

«Нам диктуют не только политическую повестку, но и экономическую, и торговую. В первую очередь нас поссорили с Россией (…) И тут важно разделять итальянское правительство и итальянский народ. Итальянский народ не враждебен России, итальянцам нравится [президент России Владимир] Путин, они высоко ценят его. Проблема состоит в дезинформации, которую распространяют СМИ, интернет-ресурсы, телевидение, газеты», - пояснил Витторио Джиольотти.

В свою очередь Бруно Спатара обратил внимание на то, что проблема демонизации образа России в медиапространстве существует по всей Европе.

«Есть огромный кризис суверенитета - не только в Италии, но и, опять же, во всей Европе. ЕС находится на службе у глобалистов, которые прежде были у власти в США. Сейчас появился [американский президент Дональд] Трамп, и, возможно, что-то поменяется», - подчеркнул он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине и готовности к переговорам с Москвой и Киевом. На этом фоне французский лидер Эммануэль Макрон назвал РФ угрозой для Франции и Европы. Также Британия и Франция начали обсуждать отправку миротворческих сил на Украину.