Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа по поводу удара ВС РФ по украинским Сумам, и призвал ФБР найти тех, кто распространяет «российскую пропаганду» в Белом доме. Об этом пишет The Times.

Мережко счел «абсурдными» слова Трампа о том, что удар по Сумам «был ошибкой». Нардеп назвал эти слова «очень тревожным заявлением». Кроме того, считает парламентарий, высказывания Трампа показывают, «что кто-то из его окружения продвигает российские нарративы».

Нардеп назвал продвижение «кремлевской пропаганды» в Белом доме опасной тенденцией.

«Я считаю, что ФБР должно расследовать, кто в окружении Трампа распространяет российскую пропаганду. Это опасно», — сказал Мережко.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «ошибкой» удар по городу Сумы на северо-востоке Украины.