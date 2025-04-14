Закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда, утвердил президент Эстонии Алар Карис. Об этом стало известно в понедельник, 14 апреля.

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По информации национального гостелерадио ERR, соответствующие поправки внесены в законы об организации Сил обороны и экономической зоне. Согласно изменениям, военные имеют право атаковать в морской зоне страны гражданские суда, если «в их действиях увидят угрозу важным объектам» – критической инфраструктуре, объектам оборонного назначения, портов и других сооружений.

9 апреля парламент Эстонии утвердил изменения в законодательстве о силах обороны и экономической зоне, согласно которым вооруженные силы могут топить «подозрительные гражданские суда».

Законопроект прокомментировал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он заявил, что главным инициатором о том, что армия и флот должны топить подозрительные торговые суда в Балтийском море, является Эстония.