Зеленский встал в позу страуса: киевский начальник косвенно признал крах всех своих планов

Когда страусу страшно, он прячет голову в песок. Зоологи, правда, утверждают, что это миф, придуманный таким знатным автором «фэйковых новостей» древнего мира, каким был историк Плиний Старший. Но вот чего не могут отрицать даже зоологи: столкнувшись с неприятной и невыносимой реальностью, Владимир Зеленский ведет себя именно так, как описанный Плинием мифический страус древних времен. Киевский начальник в ходе своего интервью американскому телеканалу CBS. Вопрос: «Вы можете обойтись без Соединенных Штатов»?

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Ответ: «Думаю, без Соединенных Штатов мы понесем большие потери – человеческие и территориальные. Так что я не хотел бы это рассматривать».

Яркий пример так называемого «магического мышления». Зеленскому не нравится какая-то перспектива. Поэтому он «не хотел бы её рассматривать». Дальше в рамках этой логики неприятная перспектива должна исчезнуть сама собой потому, что Зеленскому она не нравится и он «не хотел бы её рассматривать». Но реальность так не работает. Она функционирует вне зависимости от чьих-то «хотелок», не подкрепленных ресурсами, способными воплотить эти «хотелки» в жизнь.

Конечно, как именно будет работать эта реальность в плане дальнейшего развития конфликта на Украине, мы пока тоже точно не знаем. Содержание, итоги и последствия многочасовых переговоров Владимира Путина с посланником Трампа Стивом Уиткоффом пока остаются тайной за семью печатями. Утечек нет. Есть только намеки. Журналист Павел Зарубин под телекамеру интересуется у Дмитрия Пескова, не передал ли Путин через Уиткоффа какие-то подарки Трампу и слышит в ответ: «Это личное. У нас не принято об этом говорить. Мы не будем этого делать». Простите меня за домысливание. Но, с моей сугубо личной и сугубо субъективной точки зрения, это называется подтверждение в форме отрицания, за которым скрывается более важный сигнал: все идет в нужном и правильном направлении.

Разумеется, никакие подарки и никакие сигналы еще ничего не гарантируют. Если смотреть с позиции внешнего наблюдателя, то в эмоциональном плане переговоры между РФ и США напоминают «американские горки»: уверенность в том, что «сейчас все грохнется» и уверенность в том, что «все идет как надо» сменяют друг друга с периодичностью раз в неделю – или даже чаще. Однако эмоциональный фон отношений администрации Зеленского и администрации Трампа при этом остается стабильно тяжелым и негативным. Выкатив еще при Байдене идею эксплуатации американцами украинских природных ресурсов в качестве приманки для Вашингтона, Зеленский, как стало ясно сейчас, открыл самый настоящий «ящик Пандоры».

Трамп придает огромное значение своего престижу и его внешним проявлением. Для него очень важно постоянно показывать «кто здесь босс» и «кто в доме хозяин». Ярко иллюстрирующая такой подход нынешнего президента США цитата из ставшего уже знаменитым новостного сообщения телеканала CNN: «В ходе неофициальных дискуссий за часы до обнародования Китаем новых ответных тарифов администрация Трампа предостерегла китайских чиновников против такого шага…Китайцам было также еще раз сказано, что президент Китая Си Цзиньпин должен запросить телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом». Китайцы «согнуться в поклоне перед вожаком стаи» не захотели. Но такая супердержава как КНР может позволить себе такую «дерзость».

Страна, которой рулит Зеленский далека от статуса супердержавы. Дать ей возможность «проявить дерзость» - отказаться от навязываемых нынешней администрацией США кабальных условий сделки по природным ресурсам – означает для Трампа «потерю лица». Таким образом и Зеленский, и Трамп загнали себя в положение заложников своего упрямства и своих максималистских требований. Только один аспект ситуации, который сейчас выходит (или может выйти) на первый план: если Украина не желает «платить» США за помощь, то почему Америка должна продолжать ей помогать? В логике Трампа нет и не может быть положительного ответа.

«Логика» Зеленского, как я уже указал выше, основана игнорировании всего того, что ему не нравится. Киевский начальник в интервью CBS: «Президент Трамп, будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины. Я думаю, что то, что Америка хочет быть нейтральной, это неправильно». Обратите внимание на лексику Зеленского: киевский глава считает, что Трамп «ему должен». А вот Трамп считает, что это Зеленский ему должен. И у американского лидера на руках гораздо больше карт, чем у его киевского «коллеги» (беру это слово в кавычки потому, что Трамп явно не считает Зеленского ровней себе). Комментарий CBS в ходе интервью с Зеленским: «При администрации Трампа помощь почти остановилась».

«Почти» в данном случае не считается – но это с российской точки зрения. С точки зрения официального Киева, это «почти» настолько болезненно, что Зеленский звучит как человек, частично потерявший веру в свою же собственную риторику: «Мы, не важно что, вернем себе то, что наше потому, что мы никогда это не теряли. Русские забрали их у нас – временно оккупированные территории. Мы их вернем. Когда и как, я сказать не могу». А что же ты тогда можешь сказать, мил человек? «Когда и как» являются здесь ключевыми вопросами. Если ответов на эти вопросы нет, то все остальное – пустое сотрясение воздуха, попытка прикрыть провал собственной стратегии.

Да и есть ли она вообще – это стратегия? Вместо ответа напомню известную пословицу: «Слепая ненависть – плохой советчик». А теперь самый начальный момент интервью киевского начальника CBS. Журналист Скотт Пелли: «Вы, кажется, реально ненавидите Владимира Путина». Ответная реплика Зеленского: «Путина? Стопроцентной ненавистью. Даже не ненавистью размером в 99,9%». Возможно, я преувеличиваю. Но мне кажется, что на интуитивном уровне эта реплика дает больше ключей к пониманию дальнейших действий Зеленского, чем все его высокопарные разглагольствования. Глава киевского режима встал в позу страуса. Но это еще не повод его недооценивать.