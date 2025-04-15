Спецпосланник Трампа рассказал о просьбе Путина к США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время встречи обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир. Об этом он заявил в интервью Fox News.

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По словам Уиткоффа, на встрече в Санкт-Петербурге, которая длилась почти пяти часов, присутствовал российский лидер со своими ключевыми советниками — помощником президента Юрием Ушаковым и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Это была замечательная встреча. Ближе к концу мы действительно подошли к финалу, и я собираюсь сказать "наконец-то", но я не имею в виду это в том смысле, что мы этого ждали. Я имею в виду, что нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому. Требование Путина заключается в установлении постоянного мира», — отметил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа сообщил, что переговоры по Украине «на грани чего-то важного»

В том же интервью спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США продвигаются в вопросе заключения сделки с Россией по Украине. По его словам, стороны находятся «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле».