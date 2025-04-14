В Грузии назвали одно препятствие к восстановлению отношений с Россией

Вопрос Абхазии и Южной Осетии мешает восстановлению отношений с Россией.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос - это оккупация грузинских территорий», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в Тбилиси хотят увидеть шаги со стороны Москвы по этому вопросу.

Премьер-министр Грузии рассказал об отношениях с Россией

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова восстановить отношения с Грузией в различных сферах. По его словам, Россия готова даже несмотря на позицию Тбилиси по Абхазии и Южной Осетии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о трагическом положении дел Великобритании из-за новых санкций в отношении руководства республики.