Глава МАГАТЭ на текущей неделе посетит Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на текущей неделе отправится с визитом в Тегеран.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Принял посла Ирана в МАГАТЭ Резу Наджафи по случаю вручения им верительных грамот накануне моей поездки в Тегеран позднее на этой неделе», — написал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что продолжение сотрудничества между Ираном и агентством крайне важно.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу.