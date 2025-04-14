Мэром Хельсинки (Финляндия) назначат депутата российского происхождения Даниэля Сазонова. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle.

В результате выборов в местные органы власти, которые прошли 13 апреля, большинство голосов получила Национальная коалиционная партия. Именно от этой партии выдвигался Сазонов. С 2017 года он активно вовлечен в жизнь Хельсинки.

Тогда мужчину избрали в городской совет. С 2021 года Сазонов является заместителем мэра по социальным вопросам и здравоохранению.

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Сазонов появился на свет в 1993 году в Хельсинки. Однако его корни уходят в Россию, поскольку родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Сазонов представляет коалиционную партию, которая на последних выборах в столице получила больше голосов, чем социал-демократы.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил возобновление отношений с Россией, заметив, что стране пора «морально подготовиться». В Кремле позднее прокомментировали это заявление, отметив, что Москва ничего не имеет против восстановления связей с другими странами.