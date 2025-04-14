Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес Соединенных Штатов, заявив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Российской Федерацией в ущерб украинской стороне.

По мнению Зеленского, в США отсутствует консолидированная позиция по вопросу поддержки Украины.

«Сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. И я не считаю, что Америка должна быть где-то посредине. Но все зашло так, что мы чувствуем, что Америка более тепло разговаривает с русскими, нежели с Украиной», – поделился своей точкой зрения глава киевского режима, добавив, что считает это неправильным.

Зеленский полагает, что в Соединенных Штатах есть люди, заинтересованные строить отношения с российской стороной, из-за чего, как считает глава киевского режима, нет консолидированной позиции в поддержке Украины. Кроме того, Зеленский посетовал на то, что ранее Вашингтон приостановили помощь и обмен разведывательными данными с Украиной, зная, что "будет очень болезненно".

После этого интервью Зеленского президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу "60 минут". С каналом Дональда Трампа связывает давний конфликт и даже судебный иск. Трамп не раз обвинял телекомпанию во лжи и распространении ложной информации, а во время предвыборной гонки подал иск на $10 млрд за вышедший эфир с его конкурентом от Демократической партии Камалой Харрис, что, по версии адвокатов кандидата от республиканцев, нанесло вред его имиджу.