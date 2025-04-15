Меган Маркл нарушила запрет Елизаветы II из-за вице-премьера Украины Свирденко
Меган Маркл выложила в соцсети письмо первого вице-премьера и главы Минэкономики Украины Юлии Свирденко. В письме к ней обращаются «Ваше королевское высочество».
Daily Beast пишет, что таким образом Меган нарушила запрет королевы Елизаветы II.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали быть членами королевской семьи после того, как не захотели исполнять обязанности в 2020 году. Формально они сохранили титул, но из-за соглашения с Елизаветой II супруги не могли использовать его публично.
Переписка с Юлией Свириденко является первым случаем нарушения запрета.
Источники издания отмечают, что Меган Маркл специально опубликовала письмо. Приближенный к королевской семье полагает, что она так проверила границы дозволенного. При этом инсайдеры считают, что Карл III разозлится из-за поведения жены принца Гарри.
«Только идиот поверит, что она не понимала, что делает», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что две трети англичан считают, что страна движется в неправильном направлении.