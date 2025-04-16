В Иране заявили о готовности к переговорам с США при ряде условий

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности республики к диалогу с США по условиям будущего соглашения, если Вашингтон не будет настаивать на полной ликвидации ядерной программы.

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«Вопрос обогащения (урана. — RT) Ирана — реальный вопрос, и мы готовы работать над укреплением доверия, несмотря на некоторые опасения. Но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме назвали позитивными переговоры специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В The New York Times также отмечали, что Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана.