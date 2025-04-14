Обзор ИноСМИ: ФРГ входит в «режим Брежнева» и провал Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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Германия готова создать «стену из дронов» для защиты НАТО

Будущий канцлер Фридрих Мерц обещал перевооружить Германию в ответ на угрозу со стороны России, и немецкая военная промышленность рассматривает идею создания «стены из дронов» для защиты восточного фланга НАТО. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По задумке авторов, «стена» будет состоять из сотен беспилотных летательных аппаратов, которые будут следить за границей и отслеживать действия России. При этом баварская компания Quantum Systems обещает сделать часть аппаратов, необходимых для проекта, всего за один год.

Порошенко* увидел шанс в обострении политической обстановки на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко* (* член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) стал открыто критиковать Владимира Зеленского на фоне активизации политической жизни в стране и появившегося шанса на проведение выборов, отмечает The New York Times.

В частности, Порошенко* выдвинул идею о включении представителей оппозиции в правительство, отметив, что это могло бы способствовать мирным переговорам. Однако, по данным издания, Зеленский не проявил интереса к созданию коалиции.

«Вместо этого его правительство усилило давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности», - подчеркивается в статье.

ЕС готовится увеличить закупки газа у США

Евросоюз для того, чтобы избежать введения США торговых пошлин, намерен возобновить переговоры по вопросу расширения импорта американского сжиженного природного газа. Об этом пишет Politico.

Источники издания в европейских властных кругах отметили, что ЕС ищет способы увеличить совокупный спрос на СПГ для того, чтобы размещать в США более крупные заказы по более выгодным ценам. Европейские политики рассчитывают, что эта сделка заинтересует Вашингтон.

На Западе предрекли провал торговой войны Трампа против Китая

США могут потерпеть неудачу в торговом противостоянии с Китаем, так как на тарифную политику президента Дональда Трампа влияет целый ряд факторов. Об этом пишет в своей статье для Financial Times директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics Артур Кребер.

По словам эксперта, союзники Вашингтона не воспринимают Трампа как надежного партнера и не готовы поддерживать его экономическое давление на Китай, также после введения жестких тарифов американский лидер столкнулся с негативной реакцией финансовых рынков. Немаловажным фактором, который ставит под сомнение победу США в торговой войне с Китаем, является и готовность к ней китайских властей.

«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем - заставить Пекин встать на колени перед мощью США, то результатом могут стать лишь разочарование и досада», - уверен Кребер.

ФРГ входит в «режим Брежнева»

Германию ожидает социальный застой и экономическая агония, так как власти «не управляют, а администрируют», не предоставляя никакого реального плана для выхода из кризиса. Об этом пишет автор статьи Berliner Zeitung Николас Бутылин.

Он приводит мнение своего отца, жившего в Восточной Германии при советском генсеке Леониде Брежневе, который считает, что ФРГ сейчас имеет сейчас худшие черты эпохи «застоя».