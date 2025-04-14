В Европе сорвалось назначение переговорщика по Украине

Процесс назначения специального представителя Европейского союза (ЕС) для переговоров по Украине был сорван по ряду причин.

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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники.

«Процесс остановился, разговоры об этом сходят в кругах ЕС на нет, причины разные», — сказал источник агентства.

17 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Евросоюз пока не может найти формат для участия в мирных переговорах по Украине.

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Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность назначения собственного спецпредставителя для участия в процессе мирного урегулирования. Среди возможных кандидатов на должность упоминался президент Франции Эммануэль Макрон.