На Украине Жванецкого обвинили в имперской пропаганде

Украинский институт национальной памяти заявил, что сатирик Михаил Жванецкий занимался «пропагандой российской имперской политики». Об этом сообщает «Абзац».

В институте заявили, что уроженец Одессы большую часть жизни провел в РФ и получал госнаграды. Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году сатирик заявил, что ситуация с полуостровом будет решаться не между Киевом и Москвой, а между РФ и США.

«Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть», — добавил тогда Жванецкий.

По мнению института, творческая деятельность сатирика не связана с «развитием украинской культуры» и соответствует определению «русификация». Там подчеркнули, что его имя в названиях улиц и других топонимах «является пропагандой российской имперской политики».