Киев объявил Жванецкого пропагандистом «российской имперской политики»

Никита Бородкин

Украинский институт национальной памяти заявил, что сатирик Михаил Жванецкий занимался «пропагандой российской имперской политики». Об этом сообщает «Абзац».

На Украине Жванецкого обвинили в имперской пропаганде
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В институте заявили, что уроженец Одессы большую часть жизни провел в РФ и получал госнаграды. Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году сатирик заявил, что ситуация с полуостровом будет решаться не между Киевом и Москвой, а между РФ и США.

«Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама тоже, Крым потерян, его не вернуть», — добавил тогда Жванецкий.

По мнению института, творческая деятельность сатирика не связана с «развитием украинской культуры» и соответствует определению «русификация». Там подчеркнули, что его имя в названиях улиц и других топонимах «является пропагандой российской имперской политики».

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