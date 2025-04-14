Россия высказалась о переговорах США и Ирана

Lenta.ru

Москва приветствует переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе, но будет оценивать их по результатам, которых удастся достичь.

Россия высказалась о переговорах США и Ирана
© globallookpress.com

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы всегда будем оценивать любые переговоры по их результатам. (...) Будем рассчитывать, что результаты будут конкретные и осязаемые. Сам факт переговоров мы приветствуем. Если на них достигнуты положительные [результаты], мы будем только рады», — отметил дипломат.

12 апреля в столице Омана Маскате состоялись непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Оманские дипломаты выступили в качестве посредников.

По данным агентства Reuters, ключевой темой переговоров стало ослабление некоторых санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Также сообщается, что стороны обсудили деэскалацию напряженности в регионе и возможность обмена заключенными.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками в том случае, если Тегеран и Вашингтон не найдут компромисса по вопросу ядерного оружия. Издание Daily Mail, ссылаясь на источник в Белом доме, также сообщало об угрозах США уничтожить Иран к сентябрю этого года.

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