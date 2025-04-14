В Тбилиси допустили покушения на представителей власти

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что из-за финансируемой западными донорами через грузинские НПО кампанию ненависти в стране возможны такие сценарии, которые привели к покушениям на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Язык ненависти, который выбрали НПО, оппозиционные партийные СМИ и так называемые гражданские активисты под прикрытием «свободы слова» стал ежедневной практикой, – сказал глава высшего законодательного органа Грузии. – Эти люди не только стимулируют политическую поляризацию, они стремятся к гражданскому противостоянию, что стало их главной тактикой в борьбе за власть».

По его словам, «признание нынешней администрацией США плохой практики иностранной помощи не привело к аналогичным шагам со стороны доноров Европы и Британии».

«Возможно, представители таких групп сами не нажмут на курок, однако они создают истеричную обстановку, которая сделала возможной попытки убийства президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо», – заявил Шалва Папуашвили. «Невозможно финансировать террор и при этом отказываться от ответственности», – обратился он к западным донорам грузинских НПО.

По словам Папуашвили, «новой тенденцией стала демонстративная поддержка со стороны аккредитованных в Грузии иностранных дипломатов таких групп, которые вовлечены в уличное насилие и кампанию ненависти».

«Это еще больше стимулирует ощущение безнаказанности у этих групп. НПО, которые распространяют ненависть и стимулируют насилие, не могут считаться гражданским обществом. Они уродуют западные идеи демократии», – заявил Шалва Папуашвили.

Он напомнил о том, что на днях группа радикалов окружила дом вице-спикера парламента Теи Цулукиани, словесно оскорбляя из-за ее высказывания о бессмысленности жертв грузинских военных в войне против России в 2008 году «ради пиара (экс-президента Михаила) Саакашвили.

Между тем, в интервью телекомпании «Имеди» заместитель парламентской фракции «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил, что на этой неделе парламент в ускоренном режиме рассмотрит и примет поправки в закон «О грантах» и некоторые другие, после чего без согласия правительства Грузии станет невозможным выделение донорами финансовой помощи НПО.

Мониторинг будет вести Антикоррупционное бюро Грузии, которое в течение десяти дней будет определять допустимость получения гранта той или иной неправительственной организацией.

Получение гранта без разрешения Антикоррупционного бюро будет наказываться штрафом в двукратном объеме полученной иностранной финансовой помощи.

«В целях обеспечения безопасности Грузии нам нужны максимальные фильтры и рычаги по недопущению в страну поступления грязных денег на грязные дела», – сказал Ираклий Кирцхалия.

По его словам, «на фоне мировых и региональных вызовов такие поправки в законы станут превенцией по ограничению вредного, злого, вражеского влияния».

Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария в ответ заявила, что грузинское гражданское общество «не намерено жить в соответствии с «русскими» законами».