Министр обороны Италии назвал изъян «коалиции желающих»

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал «коалицию желающих» для помощи Украине теоретической силой.

Его заявление прозвучало в интервью газете La Stampa.

«Коалиция желающих — теоретическая военная сила, которая может быть развернута на Украине, но на данный момент для этого нет условий и предпосылок», — отметил политик.

По его словам, данная коалиция не способна стать европейским столпом НАТО на фоне возможного сокращения военного присутствия США на континенте. Крозетто призвал страны альянса заняться обеспечением собственной обороны, а не «политическими заявлениями».

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что страны, входящие в «коалицию желающих», имеют разные мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего их переговоры пока не дали результатов.