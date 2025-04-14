Интервью Зеленского телеканалу CBS разозлило Трампа

Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS вывело из себя Дональда Трампа. Президент США назвал американскую программу "60 минут" бесчестной и призвал лишить ее лицензии.

Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, это не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости. По словам американского лидера, создатели программы должны нести ответственность за то, что они сделали и делают.

Конфликт Трампа с каналом имеет давнюю историю. Он неоднократно обвинял телекомпанию во лжи и распространении фейков, а во время предвыборной гонки подал иск на десять миллиардов долларов за эфир с его конкурентом Камалой Харрис.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский появился в эфире этой программы накануне. Украинский лидер высказался против переговоров с Россией и обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы имеют схожие с Москвой взгляды. Трамп же раскритиковал трансляцию, заявив, что этот эфир "превзошел все предыдущие".