Каллас рассказала о поставленных на Украину боеприпасах

Страны Евросоюза реализовали на две трети инициативу по предоставлению Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Калласс назвала «совершенно ясным» то, что Европа должна оказывать Украине военную поддержку.

«Я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше», - пояснила она перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Также глава дипломатии ЕС уверена, что страны сообщества должны «оказывать максимальное давление на Россию» для успеха мирного урегулирования.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что договорился с партнерами из Евросоюза о расширении доступа Украины к разведданным. Также, по словам Зеленского, европейские союзники дали Украине доступ к их складам с боеприпасами.