Стало известно о намерении Эрдогана и Трампа провести переговоры летом

Турция и США рассматривают возможность организовать очные переговоры президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.

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По информации издания, встреча на высшем уровне может состояться в Белом доме.

«Говорили, что это будет конец апреля или май. Теперь акцент делается на июне», — уточняется в материале.

Журналисты добавили, что в настоящее время Вашингтон и Анкара прорабатывают возможные варианты встречи Трампа и Эрдогана.

До этого издание Milliyet сообщило о планах президента Турции в мае посетить США с рабочим визитом. Ожидается, что Эрдоган обсудит с американскими властями действие таможенных пошлин.

Американское руководство ввело новую систему пошлин на ввозимые в страну товары 2 апреля. Базовая ставка составила 10% на всю импортируемую продукцию, включая турецкую. При этом для некоторых стран тарифы оказались значительно выше.

7 апреля Трамп объявил о приостановке действия таможенных пошлин на товары из более чем 75 государств. Соответствующая продукция не будет облагаться тарифами в течение 90 дней.

Ранее журналисты сообщили, что президент США изучает возможность снять санкции с Турции и одобрить продажу ей истребителей.