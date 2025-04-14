Советник Трампа отреагировал на оскорбление Маска

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро заявил, что напряженности в отношениях между ним и возглавляющим ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илоном Маском после их перепалки нет.

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"С Илоном все в порядке. Меня называли и хуже", - заявил Наварро телеканалу NBC News.

Советник главы американской администрации также похвалил работу, которую Маск проводит в рамках деятельности DOGE.

"Илон и его команда отлично решают проблему растрат, мошенничества и злоупотреблений", - сказал он.

8 апреля Маск назвал Наварро в соцсети X "настоящим недоумком". Предприниматель, владеющий в том числе компанией Tesla, которая производит электромобили, и являющийся самым состоятельным человеком мира, назвал ложными идеи старшего советника Трампа, касающиеся торговли и пошлин. В свою очередь Наварро охарактеризовал Маска 7 апреля как "сборщика автомобилей", а ранее выражал мнение о том, что бизнесмен просто "торгует машинами" и ничего не понимает в тонкостях торговой политики и применения таможенных пошлин.