Пятое за двое суток землетрясение произошло в Таджикистане

Землетрясение магнитудой 3-4 балла произошло в Таджикистане. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.

По данным Геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, подземные толчки были зафиксированы в 05:44 по местному времени (03:44 мск).

«Эпицентр находился в 156 километрах к северо-востоку от Душанбе, в 18 километрах к востоку от Раштского района. Сила толчков в эпицентре составила 3-4 балла, а в районе Рашта - 3 балла», - уточнили в КЧС Таджикистана.

В ведомстве также отметили, что, по предварительным данным, в результате этого землетрясения жертв и разрушений нет.

Накануне в Таджикистане северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района были зафиксированы несколько подземных толчков силой до 6 баллов. Первое землетрясение произошло в 09:24 (07:24 мск). В результате землетрясений погиб трехлетний ребенок, его завалило обрушившейся стеной дома.