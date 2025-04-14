В средствах массовой информации и среди политиков США преобладают пророссийские нарративы, поскольку американцы не верят, что Москва якобы виновник конфликта на Украине.

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На влияние Москвы на политику Вашингтона пожаловался в интервью на телеканале CBS президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что в США преобладают российские нарративы. (...) Огромное влияние информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну, если его не прекратить.

В интервью Зеленский также высказался против переговоров с Россией. По его словам, Киев не может доверять Москве.