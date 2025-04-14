ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа

Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).

Дипломаты ЕС сообщили Financial Times, что Евросоюз и Великобритания готовятся заключить соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Это произойдет на предстоящем саммите ЕС – Великобритания. Решение предопределено угрозами президента США Дональда Трампа по вопросам военной поддержки и предложениями России.

Издание отмечает, что действия американской администрации усиленно подталкивают Брюссель к заключению пакта с Лондоном. Это обеспечит британским компаниям доступ к совместным закупкам вооружений. В условиях глобальных беспорядков европейские страны вынуждены увеличивать расходы на оборону и обсуждают объединение усилий для защиты Украины.

По словам европейского дипломата, Франция и Великобритания активно прокладывают путь к подписанию пакта в следующем месяце, что станет первым событием такого рода после Brexit. Это соглашение важно для подтверждения возвращения Британии к совместным действиям с ЕС.

В рамках подготовки к саммиту 19 мая послы ЕС встретились в Брюсселе. Большинство столиц поддержали подписание пакта наряду с заявлением по геополитическим вопросам. Один из собеседников отметил, что нынешние обстоятельства сближают Францию и Британию, несмотря на разногласия по правам на рыболовство и другие вопросы.

NBC сообщала, что США рассматривают вывод до 10 тыс. военных из Восточной Европы, а до этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве, откуда шли поставки на Украину.

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