Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил о недоверии к Российской Федерации и высказался против переговоров с Москвой.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — поделился своей точкой зрения Зеленский, комментируя удар по Кривому Рогу.

4 апреля Минобороны РФ заявило об ударе по объекту, в котором совещались командиры соединений ВСУ вместе с западными инструкторами. По информации российского военного ведомства, украинская сторона потеряла 85 военнослужащих.

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Ранее Владимир Зеленский обвинил вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в поддержке Российской Федерации. Параллельно глава киевского режима обвинил российское политическое руководство в якобы влиянии на американского политика.