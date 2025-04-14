Зеленский раскритиковал вице-президента США

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил вице-президента США Вэнса в поддержке России.

Об этом он заявил во время интервью Скотту Пейли на телеканале CBS.

Вэнс заявил, что Зеленский не хочет быстро заканчивать конфликт на Украине

Параллельно он обвинил политическое руководство России в якобы влиянии на вице-президента США.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия [президента России Владимира] Путина», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также обвинил Вэнса в проявлении неуважения из-за слов о «пропагандистских туров» по стране для западных лидеров.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он считает неприемлемым употребление Зеленским нецензурных слов в Джея Ди Вэнса во время перепалки президента Украины с его американским коллегой — Дональдом Трампом.