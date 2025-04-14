Шеф Пентагона выступил с обвинением против Китая

Китай пытается установить контроль над Панамским каналом с помощью инфраструктурных проектов и политического давления.

Об этом США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Китайские коммунисты хотят контролировать политиков. Они хотят захватить этот канал. Президент [Дональд] Трамп говорит: “Не при нас, мы дадим отпор”», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет также отметил, что при администрации бывшего президента Джо Байдена Соединенные Штаты «дремали за рулем», но теперь ситуация изменится.

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10 апреля президент Трамп заявил, что американские войска были переброшены в Панаму. Он отметил, что речь идет о большом количестве военных, не приведя точных данных. До этого Хегсет подчеркивал, что одним из ключевых приоритетов США является обеспечение свободного и безопасного доступа к Панамскому каналу.