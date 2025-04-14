Названа дата проведения 2-го раунда переговоров между США и Ираном

Второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном состоится в Риме в субботу, 19 апреля, сообщили Axios два источника, знакомые с этим вопросом.

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Администрация Трампа была удовлетворена первым раундом переговоров в Омане, который прошел по плану и достиг своей цели по изменению формата с непрямого, через посредников, на прямой, отметили собеседники издания. Белый дом хочет, чтобы именно такой формат был в Риме, и американская сторона предложила изменить место проведения с Ближнего Востока на Европу. Два ведущих переговорщика, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, говорили около 45 минут в субботу, дольше, чем было объявлено публично, сообщил осведомленный источник. Он охарактеризовал этот разговор, который стал самым высоким уровнем диалога между официальными лицами США и Ирана за последние восемь лет, как "содержательный, серьезный и превосходный".

При этом переговоры явно начались в атмосфере недоверия. Иранцы подняли вопрос о том, что президент Трамп вышел из предыдущей сделки с Ираном, и выразили обеспокоенность тем, что США могут снова уйти от подписания сделки. Американская сторона выразила собственные сомнения относительно намерений Ирана в отношении его ядерной программы. Но официальные лица с обеих сторон заявили, что "увидели путь вперед" после нескольких часов переговоров в субботу. При этом иранцы выразили сомнение в том, что следующий раунд переговоров будет проходить в прямом формате.

Тем временем, вернувшись в США, Уиткофф встретился в воскресенье с Трампом и проинформировал его о переговорах. Теперь Вашингтон хочет, чтобы Иран в ближайшем будущем предпринял шаги, чтобы отодвинуть свою ядерную программу дальше от ее милитаризации. Один из источников сообщил, что одним из таких шагов может стать "уменьшение" иранских запасов урана, обогащенного на 60 процентов до оружейного качества, которого может хватить на шесть ядерных бомб. Пресс-секретарь МИД Ирана заявил в воскресенье, что целью Тегерана является снятие санкций. Хотя второй раунд переговоров пройдет не в Омане, оманские посредники будут присутствовать на встрече. Но на этот раз переговоры могут состояться с иранскими и американскими официальными лицами, сидящими в одной комнате.

По словам израильского чиновника, в дополнение к встрече с Трампом Уиткофф проинформировал министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера о переговорах. Израиль крайне скептически относится к тому, что переговоры приведут к сделке, и подталкивает Белый дом к тому, чтобы он согласился на военный вариант, если они потерпят неудачу. Уиткофф также поговорил с несколькими официальными лицами из стран Персидского залива, которые выразили поддержку переговорам с иранцами, сообщил осведомленный источник. Аракчи пообщался со своими коллегами из Катара, Кувейта и Египта и проинформировал их о ходе переговоров.

Между тем

Ожидается, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Тегеран на этой неделе в преддверии второго раунда переговоров. Он намерен обсудить деятельность МАГАТЭ по мониторингу и проверке на ядерных объектах Ирана.