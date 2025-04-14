Пока вы спали: "война Байдена" и условие поставки Taurus Украине

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Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт является войной экс-президента США Джо Байдена, которую он пытается остановить для спасения многих жизней, сообщает РИА Новости.

"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — ответил Трамп журналистам пула Белого дома.

Нобоа выиграл второй тур президентских выборов в Эквадоре

На выборах главы Эквадора победил действующий президент страны Даниэль Нобоа по результатам обработки более 90% бюллетеней. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Диана Атамаинт, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию, которую транслировал в YouTube избирательный совет.

"Как только более 90% протоколов были обработаны по всей стране, в результатах второго тура президентских выборов отмечена необратимая тенденция. Избирательная власть считает, что победивший бином представляет список партии Национального демократического действия, в состав которого входят Даниэль Нобоа Асин и Мария Хосе Пинто", — рассказала Атамаинт.

Отмечается, что Нобоа побеждает с результатом 55,93%, его соперница, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес, набрала 44,07%. Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.

Зеленский пригласил Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну, чтобы посмотреть на состояние страны, сообщает Газета.ru со ссылкой на AFP.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что президент России Владимир Путин «сделал со страной».

Мерц назвал условие поставки Taurus Украине

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

"Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами", —сказал он в интервью.

По словам Мерца, поставка Taurus должна быть согласована, "и если она скоординирована, то Германия должна участвовать".

Фицо сообщил о проблемах со здоровьем в последние дни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший в прошлом году покушение, заявил, что испытывал в последние три дня проблемы со здоровьем, сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Ранения, которые я получил при покушении, в последние три дня доставляли мне заботы, - отметил он. - Пришлось отменить часть моей [рабочей] программы".

Отмечается, что покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений, перенес серию операций.

*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.