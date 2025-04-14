Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что предпосылок для заключения перемирия в украинском конфликте к Пасхе на данный момент нет. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет отметил отсутствие предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский меньше контролирует фронт, поскольку им управляют страны коллективного Запада.

Почему Украина согласилась на перемирие с Россией

«Россия прикладывает все усилия, чтобы это случилось как можно раньше, но киевский режим нацелен на продолжение военного конфликта, в том числе, систематически нарушая ранее достигнутые договоренности по энергетическому перемирию», — подчеркнул он.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники написало, что Белый дом сомневается в прекращении огня на Украине к Пасхе, которая пройдет 20 апреля. Журналисты утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для президента США Дональда Трампа.