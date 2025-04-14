Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль РФ территории

Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом CBS заявил, что он не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России.

При этом украинский лидер считает, что справедливый мир подразумевает под собой сохранение независимости и суверенитета Украины.

Зеленский позвал Трампа на Украину