Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль РФ территории
Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом CBS заявил, что он не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России.
При этом украинский лидер считает, что справедливый мир подразумевает под собой сохранение независимости и суверенитета Украины.
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«Мы должны сохранить нашу независимость и суверенитет. Мы должны вернуть наши территории обратно. Когда или как, я сказать не могу», - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, как для него должен выглядеть справедливый мир.