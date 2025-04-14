Трамп пообещал скоро принять решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп пообещал очень скоро принять решение по Ирану. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

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"Мы примем решение по Ирану очень скоро", – приводит ТАСС слова Трампа.

Глава Белого дома также объявил о своих планах ввести торговые пошлины на продукцию полупроводниковой отрасли. По его словам, пошлины будут введены в течение предстоящей недели.

Трамп: переговоры США с Ираном идут хорошо

Непрямые переговоры Ирана и США прошли в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны при посредничестве главы МИД Омана обменялись мнениями правительств по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики.

В МИД Ирана охарактеризовали переговоры иранской и американской делегаций как конструктивные. В свою очередь, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, представлявший США на консультациях, также охарактеризовал переговоры как позитивные и конструктивные.