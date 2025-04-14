Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и экс-глава Белого дома Джо Байден виноваты в начале конфликта на Украине. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Согласно мнению Трампа, Зеленский и Байден «проделали ужасную работу», следствием которой стало начало конфликта на Украине. Он также заявил, что СВО является «конфликтом Байдена, а не его конфликтом», но он все равно усердно работает по его урегулированию. Кроме того, Трамп снова добавил, что эскалация напряжения между Москвой и Киевом не случилась бы, если бы он стал президентом США еще в 2020 году.

«Война между Россией и Украиной — это война Байдена, а не моя. Я только что приехал сюда, и в течение четырех лет моего срока не имел никаких проблем с предотвращением этого. Президент Путин и все остальные уважали вашего президента! Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, а так оно и было, во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не произошла. Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому издевательству начаться. Было так много способов не допустить его начала», — заявил он.

Ранее Трамп прокомментировал пошлины США для Китая.