Дипломат Ульянов задал вопрос Рубио после его поста о событиях в Сумах

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети X прокомментировал высказывание госсекретаря США Марко Рубио о событиях в украинском городе Сумы. Рубио от имени Соединенных Штатов выразил соболезнования пострадавшим от ракетного удара по Сумам. Он также отметил, что инцидент является трагическим напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его правительство тратят много времени и усилий для того, чтобы попытаться положить конец военному конфликту на Украине и достичь прочного мира. Ульянов, комментируя пост Рубио, задал вопрос, не хочет ли госсекретарь США положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России. Утром 13 апреля серия мощных взрывов прогремела в Сумах на северо-востоке Украины. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов бригады территориальной обороны.