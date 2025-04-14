США нашли способ внести разлад в отношения Москвы и Пекина

США размораживают российские активы, чтобы внести разлад в отношения Москвы и Пекина. Такую точку зрения в интервью URA.RU высказал завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.

«Фактически Вашингтон реализует политику „Обратного Никсона“. Штаты пытаются восстановить с нами отношения, чтобы нарушить тесные связи Москвы и Пекина. У них, конечно, ничего не получится, но такая попытка есть, и она проявляется в частичной разморозке российских активов», — сказал экономист.

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Ричард Никсон руководил США с 1969 по 1974 годы, смог заставить Китай разорвать отношения с СССР, превратив КНР в партнера Штатов. Ранее американский Ситибанк неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.