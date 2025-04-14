Умер писатель Марио Варгас Льоса

Перуанский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни. Как пишет ТАСС, о его смерти сообщил сын Альваро Варгас Льоса через социальную сеть X.

В заявлении детей писателя говорится: «Мы с сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно скончался сегодня в Лиме в окружении семьи». Льоса был известен своими произведениями, которые часто раскрывали темы политической и социальной напряженности в Латинской Америке.

За свою жизнь Льоса написал несколько десятков романов и эссе, которые были переведены на многие языки мира. В 2010 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «картину структур власти и яркие образы индивидуального сопротивления, восстания и поражения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, умер известный советский и российский детский писатель Юрий Коротков в возрасте 69 лет, создавший сценарии для знаковых фильмов «Экипаж» и «9 рота»; в Петербурге скончался на 79-м году жизни драматург и поэт Вадим Жук, известный своими театральными работами и участием в более чем 15 фильмах, о чем сообщила его жена Марина Курчевская; в США ушел из жизни советский и казахстанский писатель Мухтар Магауин в возрасте 84 лет, находясь среди своих детей, как сообщил его сын Едиге.