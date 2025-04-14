Британское правительство привлекло военных для решения проблем, вызванных забастовками мусорщиков в Бирмингеме. По информации издания Telegraph, эти меры предприняты для поддержки городского совета Бирмингема в управлении текущей ситуацией и минимизации рисков для здоровья населения.

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«Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса», — сообщает издание.

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Заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер активировала полномочия «военная помощь гражданским властям», чтобы решить проблему с помощью армейских экспертов. При необходимости возможно увеличение количества солдат.

Британские информационные агентства сообщают о том, что жители Бирмингема столкнулись с серьезными неудобствами из-за забастовки рабочих коммунальных служб. На улицах города образовались настоящие свалки, где можно встретить крыс, размер которых сопоставим с домашними кошками. Многие граждане вынуждены обращаться за помощью к частным компаниям, платя сотни фунтов стерлингов за вывоз отходов.